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Молдавский рассказал, какие замечания ему сделал Федор Емельяненко после победы над Джонсоном

14:31
Федор Емельяненко. Фото Reuters
Федор Емельяненко. Фото Reuters
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Ученик Федора Емельяненко тяжеловес Валентин Молдавский рассказал о замечаниях, сделанных его тренером и наставником после боя с американцем Тимоти Джонсоном.

«Конечно же, он мне сделал замечания, — сказал Молдавский «СЭ». — Там я и сам понимаю, что замечаний у меня куча. Много всего сделал не так, как я хотел сделать».

«Самое главное замечание? Говорил, чтобы я не останавливался перед ним, не застаивался, двигался, ну и моменты не терять, когда можно начинать атаку. Воронил частенько в этом бою».

Молдавский победил Джонсона единогласным решением судей по итогам пяти раундов и стал новым временным чемпионом Bellator в тяжелом весе.

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