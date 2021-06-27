Молдавский рассказал, какие замечания ему сделал Федор Емельяненко после победы над Джонсоном
14:31
Ученик Федора Емельяненко тяжеловес Валентин Молдавский рассказал о замечаниях, сделанных его тренером и наставником после боя с американцем Тимоти Джонсоном.
«Конечно же, он мне сделал замечания, — сказал Молдавский «СЭ». — Там я и сам понимаю, что замечаний у меня куча. Много всего сделал не так, как я хотел сделать».
«Самое главное замечание? Говорил, чтобы я не останавливался перед ним, не застаивался, двигался, ну и моменты не терять, когда можно начинать атаку. Воронил частенько в этом бою».
Молдавский победил Джонсона единогласным решением судей по итогам пяти раундов и стал новым временным чемпионом Bellator в тяжелом весе.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю