Мокаев проведет бой на турнире BRAVE CF 91 в Бахрейне

Британский и российский боец Мухаммад Мокаев 13 декабря проведет поединок на BRAVE International Combat Week.

24-летний спортсмен будет драться в наилегчайшем дивизионе, в который входят чемпион мира по самбо Велимурад Алхасов, бывший чемпион BRAVE CF в легчайшем весе Хосе Торрес, чемпион Европы по самбо Бидзина Гавашелишвили и другие.

Мокаев начал профессиональную карьеру в BRAVE CF в 2020 году и до сих пор остается непобежденным, имея рекорд в 13 побед и ни одного поражения.