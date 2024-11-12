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12 ноября, 23:42

Силовики отменили турнир Hype FC за несколько минут до его начала

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Стадионный турнир Hype FC, в главном событии которого должны были встретиться Мариф Пираев и Нариман Аббасов, был отменен за несколько минут до его начала.

Событие должно было пройти сегодня, 12 ноября, в «Live Арена» в Москве. В начале турнира организатор Hype FC Мухаммед Носаев, известный по прозвищу Альфредо Аудиторе, вышел в клетку с приветственной речью. В этот момент к нему подошли сотрудники силовых ведомств и увели на разговор.

Как сообщает Mash, организаторы не согласовали турнир с силовыми ведомствами. Вскоре объявили об отмене турнира и зрители начали покидать арену.

Источник: Mash
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