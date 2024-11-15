Менеджер российских бойцов Бостанов вышел из тюрьмы спустя 2,5 года

Известный менеджер российских бойцов Азамат Бостанов вышел на свободу в связи с отменой приговора по делу об изнасиловании. Об этом сообщает Sport24.

В январе 2022 года девушка Бостанова Лиана попала в больницу с тяжелыми травмами. При встрече с полицией она заявила, что спортивный агент избил ее и изнасиловал. У пострадавшей были зафиксированы перелом ребра, серьезное повреждение грудной клетки, а также многочисленные синяки и ссадины.

Бостанов — менеджер Магомеда Исмаилова, также он работал с Владимиром Минеевым и Александром Емельяненко.