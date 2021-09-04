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Хабиб Нурмагомедов примет участие в благотворительном матче на Кубке Легенд

15:30
Хабиб Нурмагомедов. Фото Сергей Расулов / NewsTeam
Хабиб Нурмагомедов. Фото Сергей Расулов / NewsTeam
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Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сыграет в благотворительном матче на Кубке Легенд.

«Планов в футболе нет. У нас 11 числа будет Кубок Легенд в Москве. Там приезжают легенды из прошлого, которые 20 лет назад были звездами футбола. Вот меня и пригласили с ними сыграть, это будет благотворительный матч. Интересно будет посмотреть на звезд, на которых я смотрел, которыми восхищался», — цитирует Нурмагомедова ТАСС.

Нурмагомедов провел последний бой в октябре в Абу-Даби, где он удушающим приемом победил американца Джастина Гэтжи во втором раунде и объявил о завершении карьеры в ММА. Всего на его счету 29 побед и 0 поражений.

Кубок Легенд пройдет с 10 по 11 сентября в Москве во дворце спорта «Мегаспорт».

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12303313

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Александр Кравченко все материалы автора

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