Хабиб Нурмагомедов примет участие в благотворительном матче на Кубке Легенд
15:30
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сыграет в благотворительном матче на Кубке Легенд.
«Планов в футболе нет. У нас 11 числа будет Кубок Легенд в Москве. Там приезжают легенды из прошлого, которые 20 лет назад были звездами футбола. Вот меня и пригласили с ними сыграть, это будет благотворительный матч. Интересно будет посмотреть на звезд, на которых я смотрел, которыми восхищался», — цитирует Нурмагомедова ТАСС.
Нурмагомедов провел последний бой в октябре в Абу-Даби, где он удушающим приемом победил американца Джастина Гэтжи во втором раунде и объявил о завершении карьеры в ММА. Всего на его счету 29 побед и 0 поражений.
Кубок Легенд пройдет с 10 по 11 сентября в Москве во дворце спорта «Мегаспорт».
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