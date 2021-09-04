Хабиб Нурмагомедов примет участие в благотворительном матче на Кубке Легенд

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сыграет в благотворительном матче на Кубке Легенд.

«Планов в футболе нет. У нас 11 числа будет Кубок Легенд в Москве. Там приезжают легенды из прошлого, которые 20 лет назад были звездами футбола. Вот меня и пригласили с ними сыграть, это будет благотворительный матч. Интересно будет посмотреть на звезд, на которых я смотрел, которыми восхищался», — цитирует Нурмагомедова ТАСС.

Нурмагомедов провел последний бой в октябре в Абу-Даби, где он удушающим приемом победил американца Джастина Гэтжи во втором раунде и объявил о завершении карьеры в ММА. Всего на его счету 29 побед и 0 поражений.

Кубок Легенд пройдет с 10 по 11 сентября в Москве во дворце спорта «Мегаспорт».