Бокс/ММА
UFC Bellator PFL ACA Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА

Сегодня, 13:13

«ММА World» проведет чемпионат мира в Ханты-Мансийске в ноябре

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Международная ассоциация смешанных боевых единоборств «MMA World» планирует провести чемпионат мира по ММА в Ханты-Мансийске.

Соревнования пройдут с 22 по 24 ноября. Организаторами турнира станут «MMA World», Правительство Ханты-Мансийского автономного округа (Югры) и Союз ММА России.

«Рад сообщить, что в этом году мы проводим чемпионат мира по ММА. Это огромная возможность для наших спортсменов снова получить заслуженные золотые медали на официальном международном старте. У нас уже заявились спортсмены из 30 стран, и это еще не окончательный список. Ханты-Мансийск уже не первый раз проводит у себя международные соревнования высшего уровня, поэтому мы с легкостью доверили проведение чемпионата мира именно Югре!» — заявил президент Союза ММА России Виктор Дроздов.

ММА
ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Болел за «Спартак», получал меньше всех в «Динамо», любил омара под майонезом. Десять малоизвестных фактов о Льве Яшине
«Спартак» отказал в стажировке в клубе Александру Мостовому
Хождение по мукам. Тяжелая история франшизы «Виннипега» / «Финикса» / «Аризоны»
Военный истребитель упал во время тренировочного полета в Бразилии
Эксперты рассказали, выгодно ли брать отпуск в ноябре 2024 года
В Узбекистане заявили об отправке в РФ тел погибших россиян после судмедэкспертизы
Популярное видео
«Амур» ждут изменения
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ростов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Факел»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Динамовец Пакетт — теперь россиянин. Что происходит с ЦСКА?
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Чайка» — «Арсенал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Торпедо»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Суперниндзя | Сезон 3 | Выпуск 2
«Виннипег» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 12-го тура 20 октября
«Шинник» — «Балтика»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Алания»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости