ММА уделали бокс? Live про UFC, Ковалева, Хабиба
11:40
Сегодня в 14.00 Илья Андреев и Сергей Егоров в эфире на Youtube-канале «СЭ» обсудят последние события в мире смешанных единоборств и бокса.
— UFC 244 уделал бой Альварес vs Ковалев?
— Когда ММА окончательно задвинет бокс, или этого никогда не случится?
— Что нужно сделать, чтобы провести бой Хабиба в Москве?
— После слов Макгрегора реванш с Хабибом неизбежен?
— UFC Fight Night 163 — на кого обратить внимание?
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