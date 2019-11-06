ММА уделали бокс? Live про UFC, Ковалева, Хабиба

Сегодня в 14.00 Илья Андреев и Сергей Егоров в эфире на Youtube-канале «СЭ» обсудят последние события в мире смешанных единоборств и бокса.

— UFC 244 уделал бой Альварес vs Ковалев?

— Когда ММА окончательно задвинет бокс, или этого никогда не случится?

— Что нужно сделать, чтобы провести бой Хабиба в Москве?

— После слов Макгрегора реванш с Хабибом неизбежен?

— UFC Fight Night 163 — на кого обратить внимание?