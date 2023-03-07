MMA Fighting поставило Джонса на второе место в рейтинге тяжеловесов

Издание MMA Fighting посчитало, что одна, хоть и убедительная победа нового чемпиона UFC в тяжелом весе Джона Джонса (27-1) над Сирилом Ганом (11-2) не повод считать его лучшим тяжеловесом в мире. В рейтинге MMA Fighting на первой строчке лучших тяжеловесов остался экс-чемпион Франсис Нганну (17-3).

«Почему пояс в тяжелом весе стал вакантным? Потому что легитимный чемпион, Нганну, не проиграл титул и покинул UFC в начале года», — пишет издание.

При этом в рейтинге UFC лучших бойцов вне зависимости от категории Джонс занял первую строчку, сместив чемпиона полулегкого дивизиона Александра Волкановски (25-2).