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Гольцов: «У Волкова больше шансов на победу в бою с Романовым»

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Российский боец PFL Денис Гольцов спрогнозировал итоги боя россиянина Александра Волкова и Александра Романова из Молдавии на турнире UFC в Лас-Вегасе.

«Для Романова это будет непростой бой. Если он победит, то для него это будет мощный старт в топ и все шансы выйти в последствии на претендентский бой. Для Волкова также победа над человеком из первой десятки станет шагом к титулу. Я бы отдал предпочтение Александру Волкову. Считаю, что у него больше шансов на победу», — цитирует Гольцова Metaratings.ru.

Поединок пройдет в воскресенье, 12 марта. В своем последнем бою 34-летний российский боец техническим нокаутом победил Жаирзиньо Розенстрайка из Суринама.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/golcov-otdayu-predpochtenie-volkovu-v-boyu-s-romanovym-233470/
Александр Романов
Александр ВОЛКОВ
ММА
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