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Гольцов: «Политика добралась и до UFC, а потому наших бойцов будут стараться оставить напоследок»

Алина Савинова
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Российский боец PFL Денис Гольцов высказался о том, что следующим соперником американца Джона Джонса в титульном бою в тяжелом весе станет его соотечественник Стипе Миочич, а не победитель поединка Сергей Павлович — Кертис Блейдс.

«Про справедливость в UFC речь не идет давно. После боя Петра Яна с Шоном О'Мэлли все уже убедились, что политика играет большую роль и там, хотя все занимаются своим делом и выполняют свою работу. Но тем не менее политика забралась и туда, а потому наших бойцов будут стараться оставить напоследок», — цитирует Гольцова Metaratings.ru.

5 марта Джонс одержал победу над французом Сирилом Ганом в турнире UFC 285 в Лас-Вегасе. Его следующим соперником должен стать экс-чемпион UFC Стипе Миочич.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/golcov-ob-otkaze-dat-titulnyi-boi-pavlovichu-politika-dobralas-dazhe-do-ufc-233459/
Джон Джонс
Стипе Миочич
ММА
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