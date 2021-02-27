Петр Ян рассказал, почему наносит «смазанные удары»

Российский чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян в интервью «СЭ» перед боем с американцем Алджамэйном Стерлингом рассказал о своем бойцовском стиле.

«Я бы хотел относиться к разносторонним бойцам, которые умеют, в принципе, делать все по необходимости, — цитирует Яна РЕН ТВ. — Если мне нужно боксировать, если я вижу, что это ключ к победе в этом бою, то я буду боксировать. Если мне нужно будет сближаться, клинчеваться, вязаться, чтобы нанести урон локтями, я буду это делать. Стараюсь реально оценивать ситуацию в октагоне».

Боец признался, что иногда специально наносит «смазанные удары», чтобы запутать соперника.

«В боксе такое имеет место быть, Есть такие удары, которые, скажем так, являются финтом. Ты проводишь трехударную комбинацию. Понимаешь, что один удар пройдет по воздуху, вторым ты не дотянешься, но третьим нужно акцентировано попасть. Это все есть. Не всегда получается, конечно. Бывает, ты хочешь попасть и не получается. Бывает, непроизвольно попадаешь. Тебе нужно замаскировать удар, чтобы попасть с правой руки, нужно, чтобы он поверил, что ты будешь бить с левой. Нужно запутать соперника», — заявил Ян.

Сейчас Петр Ян готовится к бою с Алджамэйном Стерлингом. Российский боец будет защищать чемпионский титул в легчайшем дивизионе. Поединок пройдет на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе.