Спустя сутки после поражения в титульном поединке против Франсиса Нганну, бывший чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич сделал заявление, в котором рассказал о своем самочувствии.

«Прежде всего, я в порядке, — написал Миочич в Inatagram. — Я знаю, что падение было не из приятных, но я был без сознания, так что такое случается. Моей семье, друзьям и фанатам хочу сказать, что я вас люблю и мне жаль. Ненавижу вас подводить. Мы выигрываем, как семья, и проигрываем, как семья.

В поражениях мало веселого, они всегда обжигают, но таков уж этот жесткий бизнес. Вы не можете победить всех, и очень важно понять, что поражения, это такая же часть спорта и жизни, как и победы. Никогда не забывайте, что Господь всегда направляет вас туда, где вы должны быть в этот момент. Нельзя зацикливаться на том, что ты мог сделать лучше, но ты можешь извлечь урок, стать лучше и вернуться более подготовленным в следующий раз.

К сожалению, я отошел от плана на бой. Я прекрасно себя чувствовал, выходя на второй раунд — я видел, что все идет. Он тяжело задышал, и я пошел вперед, забыв о защите. Я был не в лучшей позиции, когда пропустил этот удар — он увидел брешь, и сделал то, что сделал бы любой отличный боец. Это была моя ошибка, которую я принял — этого больше не повторится.

Наконец, я хотел бы поздравить Франсиса Нганну и его команду с заслуженной победой. Это был твой вечер — наслаждайся победой! А я собираюсь насладиться отдыхом, провести время со своей семьей, а летом встретить приход своего сына в этот мир".

Напомним, что титульный бой тяжеловесов, в минувшие выходные возглавивший турнир UFC 260 в Лас-Вегасе, завершился на 52-ой секунде второго раунда поражением действующего чемпиона дивизиона нокаутом.