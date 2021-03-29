Даниэль Кормье: «Публика хочет видеть такого чемпиона-монстра, как Нганну»

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Даниэль Кормье поделился мнением о победе Франсиса Нганну над Стипе Миочичем.

«Широкая публика хочет видеть в лице чемпиона мира в тяжелом весе того, кто не выглядит, как обычный человек. Которого можно запросто встретить на улице. Таких, как я — маленьких ребят — миллионы на улицах. Таких, как Стипе — тоже немало.

Но встретить на улице 193-сантиметрового и 130-килограммового монстра, высеченного из одних мышц — нереально. Он выглядит, как человек не от этого мира, как абсолютный монстр. И вот таких монстров и хочет видеть обычный зритель.

Со времен Брока Леснара Франсис первый такой монстр, при этом его боевые навыки вне вопросов. Он выглядит, как человек не от этого мира, как нечто совершенно особое и устрашающее, и для UFC его облик — гигантское подспорье.

А для широкой аудитории это тот, на кого они хотят показывать пальцем с открытым ртом. Потому что таких, как Франсис — не встретишь просто так днем на улице", — сказал Кормье на Шоу Ариэля Хельвани.

Нганну нокаутировал Миочича во 2-м раунде в главном событии вечера UFC 260.