Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Даниэль Кормье высказался о возможном бое Франсиса Нганну с Джоном Джонсом.

«Мне смешно от мнения, что Джонс боится Франсиса. Это просто абсурд. Поверьте мне, психология любого великого чемпиона такова, что он верит — я побью любого. Джонс не боится Нганну. Стипе не боится, Льюис не боится, Сирил Ган не боится. Они все искренне верят, что могут побить его.

Джонс — один из самых талантливых людей, которых я когда-либо видел в клетке, и в свой лучший день он может разобрать Нганну с дистанции. Другое дело — сможет ли он удерживать Нганну на безопасном расстоянии от себя все 25 минут?

И еще один важный момент — у Нганну гранитная челюсть. Просто гранитная. Он съел лучший панч Стипе и даже не покачнулся. Поэтому Джонсу нужно понимать, что, возможно, ни один его удар не будет нести опасности для соперника. Я считаю, что этот бой обязательно нужно делать. Очевидно, Джонс хочет больших денег. После всех этих защит титула он вправе их просить", — сказал Кормье на Шоу Ариэля Хельвани.

Нганну нокаутировал Миочича во 2-м раунде в главном событии вечера UFC 260. Джонс провел последний поединок в феврале прошлого года, победив единогласным решением Доминика Рейеса. Позже Джонс освободил пояс и приступил к набору массы для подъема в тяжелый вес.