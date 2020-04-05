Минспорт Белоруссии опроверг информацию о проведении боя Нурмагомедов — Фергюсон
17:09
Министерство спорта и туризма Белоруссии опровергло информацию о возможном проведении боя за титул абсолютного чемпиона UFC в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.
— Министерством спорта и туризма не обсуждался данный вопрос, — приводит слова пресс-службы ведомства ТАСС.
Изначально бой должен был состояться 18 апреля в Нью-Йорке, однако поединок пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. Сообщалось, что одним из вариантов проведения боя может стать Минск.
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