Министерство спорта и туризма Белоруссии опровергло информацию о возможном проведении боя за титул абсолютного чемпиона UFC в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

— Министерством спорта и туризма не обсуждался данный вопрос, — приводит слова пресс-службы ведомства ТАСС.

Изначально бой должен был состояться 18 апреля в Нью-Йорке, однако поединок пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. Сообщалось, что одним из вариантов проведения боя может стать Минск.