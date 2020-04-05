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Минспорт Белоруссии опроверг информацию о проведении боя Нурмагомедов — Фергюсон

17:09
Нурмагомедов - Фергюсон. Фото AFP
Нурмагомедов - Фергюсон. Фото AFP
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Министерство спорта и туризма Белоруссии опровергло информацию о возможном проведении боя за титул абсолютного чемпиона UFC в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

— Министерством спорта и туризма не обсуждался данный вопрос, — приводит слова пресс-службы ведомства ТАСС.

Изначально бой должен был состояться 18 апреля в Нью-Йорке, однако поединок пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. Сообщалось, что одним из вариантов проведения боя может стать Минск.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8166969

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