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Сегодня, 20:32

Министр спорта Амурской области прокомментировал гибель подростка в турнире ММА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Министр спорта Амурской области Дмитрий Кутека заявил, что организация по итогам расследования гибели подростка в турнире по смешанным единоборствам (ММА) в Белогорске примет ряд решений, связанных с обеспечением безопасности на соревнованиях.

«Следственные органы выясняют все обстоятельства. Как только будет понимание, будем принимать решения, как сделать так, чтобы исключить такие моменты и обезопасить спортсменов и участников спортмероприятий», — приводит слова Кутеки ТАСС.

В турнире в Белогорске 16-летний подросток вышел на бой без шлема и во время поединка пропустил сильный удар в голову. Он был госпитализирован и позже умер в реанимации.

Источник: https://tass.ru/sport/17931611
ММА
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