Глава Амурской федерации ММА заявил, что является подозреваемым по делу о смерти подростка

Президент Амурской федерации смешанных единоборств (ММА) Евгений Зливко является подозреваемым в уголовном деле по факту смерти 16-летнего подростка на турнире в Белогорске.

«Я был в следственных органах. Завели уголовное дело, я буду отвечать. Это сто процентов», — приводит слова Зливко ТАСС.

На турнире в Белогорске 16-летний подросток вышел на бой без шлема и во время поединка пропустил сильный удар в голову. Он был госпитализирован и позже умер в реанимации.