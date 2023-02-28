Минспорта Дагестана запретит посещать спортзалы бойцам, которые неподобающе ведут себя в обществе

Министр спорта Дагестана Сажид Сажидов поручил запретить посещать спортзалы бойцам, которые неподобающим образом ведут себя в обществе.

Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, идея была озвучена на встрече с руководителями спортивных федераций, где помимо прочего обсуждалось поведение бойцов Гаджи Наврузова и Хадиса Ибрагимова на турнире в Минске.

Наврузов вышел на поединок в костюме Гарри Поттера, Ибрагимов его в это время сопровождал.

Поступок вызвал скандал в Сети, который вылился в массовую драку в Дербенте (Дагестан), в ходе которой был убит тренер по грэпплингу Видади Марданов.

«Собравшиеся, среди которых были заслуженные тренеры России, победители самых значимых международных турниров, единогласно осудили безнравственное поведение участников прошедшего в Минске турнира», — отмечает пресс-служба Минспорта Дагестана.