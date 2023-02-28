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Сегодня, 14:23

Чейл Соннен раскритиковал бой Джонса и Гана: «Это самый бессмысленный бой в истории»

Давид Хачатрян
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Сирил Ган.
Фото Global Look Press

Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен считает, что в тяжелом дивизионе UFC наступил кризис.

«Я не даже не помню, был ли в UFC более бессмысленный бой [за титул] в тяжелом весе, — сказал Соннен на шоу The MMA Hour. — Долгое время UFC мучились с чемпионом, который даже не хотел там выступать. Он [Франсис Нганну] хотел перейти в бокс. Он выиграл пояс, и UFC должны с ним работать.

Теперь за титул дерется парень, у которого рекорд в последних двух боях 1-1, а также парень, который не дрался три года и никогда не выступал в тяжелом весе. К слову, ростер тяжелого дивизиона очень скудный. В UFC был самый молодой чемпион в истории, который сейчас является самым старым претендентом номер один. Такова реальность".

Джон Джонс (26-1) подерется с Сирилом Ганом (11-1) за вакантный титул чемпиона UFC в тяжелом весе. Турнир пройдет 4 марта на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Джон Джонс
Сирил Ган
Чейл Соннен
UFC
ММА
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