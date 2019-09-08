«Мини Хабиб» поздравила Нурмагомедова. Фото
10:44
11-летняя американка Кайли, фанатка российского бойца Хабиба Нурмагомедова, поздравила россиянина с победой над Дастином Порье. Она известна под прозвищем «Мини Хабиб».
— Поздравляю Хабиба не только с победой, но и с тем спортивным духом, который ты показал до и после поединка с Порье, — написала фанатка в Instagram. — Было прекрасно увидеть, что ты помог благотворительному фонду Порье. Именно поэтому я горжусь быть болельщиком этого великолепного вида спорта.
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде главного поединка UFC 242.
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Хабиб - величайший российский боец ММА?
Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье: главный бой UFC 242