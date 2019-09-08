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«Мини Хабиб» поздравила Нурмагомедова. Фото

10:44
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11-летняя американка Кайли, фанатка российского бойца Хабиба Нурмагомедова, поздравила россиянина с победой над Дастином Порье. Она известна под прозвищем «Мини Хабиб».

— Поздравляю Хабиба не только с победой, но и с тем спортивным духом, который ты показал до и после поединка с Порье, — написала фанатка в Instagram. — Было прекрасно увидеть, что ты помог благотворительному фонду Порье. Именно поэтому я горжусь быть болельщиком этого великолепного вида спорта.

Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде главного поединка UFC 242.

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье: главный бой UFC 242




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