«Мини Хабиб» поздравила Нурмагомедова. Фото

11-летняя американка Кайли, фанатка российского бойца Хабиба Нурмагомедова, поздравила россиянина с победой над Дастином Порье. Она известна под прозвищем «Мини Хабиб».

— Поздравляю Хабиба не только с победой, но и с тем спортивным духом, который ты показал до и после поединка с Порье, — написала фанатка в Instagram. — Было прекрасно увидеть, что ты помог благотворительному фонду Порье. Именно поэтому я горжусь быть болельщиком этого великолепного вида спорта.

Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде главного поединка UFC 242.