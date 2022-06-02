Бой Минеева и Никулина отменен: «Пусть продолжает молоть чушь дальше»
Минеев заявил, что его бой против Никулина отменен
Действующий чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев (16-1) заявил, что его бой против известного бойца на голых кулаках Тимура Никулина отменен.
«Этот парень не то чтобы натренироваться, он даже наговорить не смог настолько, чтобы в него поверили. Так что пусть продолжает тренироваться и молоть чушь дальше», — сказал Минеев на видео, опубликованном в его соцсетях.
«Еще неделька — и я готов», — прокомментировал видео Александр Емельяненко.
Боксерский поединок между Минеевым и Никулиным должен был состояться 12 июня в Москве на «ВТБ-Арене».
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