Бой Минеева и Никулина отменен: «Пусть продолжает молоть чушь дальше»

Минеев заявил, что его бой против Никулина отменен

Действующий чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев (16-1) заявил, что его бой против известного бойца на голых кулаках Тимура Никулина отменен.

«Этот парень не то чтобы натренироваться, он даже наговорить не смог настолько, чтобы в него поверили. Так что пусть продолжает тренироваться и молоть чушь дальше», — сказал Минеев на видео, опубликованном в его соцсетях.

«Еще неделька — и я готов», — прокомментировал видео Александр Емельяненко.

Боксерский поединок между Минеевым и Никулиным должен был состояться 12 июня в Москве на «ВТБ-Арене».