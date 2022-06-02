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Тренер Генри Сехудо: «В этом году Сехудо станет четверным чемпионом»

Тренер Сехудо считает, что Генри в этом году станет первым в истории UFC четверным чемпионом
Давид Хачатрян
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Тренер бывшего двойного чемпиона UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) Эрик Альбаррасин сообщил, что в этом году Сехудо станет первым в истории UFC четверным чемпионом.

«В этом году Генри станет первым в истории четверным чемпионом, — отметил Альбаррасин в интервью The MMA Hour. — Он вернулся в пул тестируемых бойцов. У нас не возникнет проблем, потому что Генри пришел из Центра олимпийской подготовки, его проверяли на допинг со второго курса.

Генри идет за скальпом Алджамейна. В свою очередь Волкановски не понимает, насколько хорош Генри. Я считаю Волкановски хорошим бойцом, но Генри говорит, что он середняк. Тем не менее UFC не хотят двигаться в направлении боя Генри и Волкановски. Однако если Генри заберет титул в легчайшем весе, он без труда поднимется в полулегкий и заберет титул у Волкановски».

Сехудо завершил карьеру 9 мая 2020 года на UFC 249, когда выиграл Доминика Круза (24-3) техническим нокаутом во втором раунде.

Генри Сехудо
UFC
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