Минеев получит за бой с Никулиным 15 миллионов рублей

Действующий чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев (16-1) заявил, что за поединок с известным бойцом на голых кулаках Тимуром Никулиным он получит гонорар в размере 15 миллионов рублей.

«Выйти, дать пару раз человеку, и забрать 15 миллионов, в чем проблема? Это работает так, что смысла уже нет меньше получать, — сказал Минеев в интервью YouTube-каналу «Разрешите вас перебить». — Это те же деньги, что и за Исмаилова. Какая разница, какого класса соперник, если у меня есть уже свой определенный уровень гонораров? Думаю, после понимания этого обстоятельства ни у кого не будет вопросов».

Минеев подерется с Никулиным по правилам бокса 6 раундов по 3 минуты. Бой состоится 12 июня на «ВТБ Арене» в весовой категории до 86 кг.