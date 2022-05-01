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Сегодня, 17:28

Дацик победил Кокляева в соревновании по скоростному поеданию хинкали

Давид Хачатрян
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Вячеслав Дацик (справа) и Михаил Кокляев (слева).

Российский боец Вячеслав Дацик принял участие в соревновании по скоростному поеданию хинкали. Соперником Дацика стал стронгмен Михаил Кокляев. По правилам победитель должен был съесть как минимум 34 хинкали.

Боец, в отличие от Кокляева, стал быстро поедать хинкали, справившись с задачей за 8 минут и став победителем. Дацик получил приз — 500 тысяч рублей. Видео челленджа было опубликовано на YouTube-канале TRUE GYM MMA.

В своем последнем бою 45-летний Дацик одержал победу на Pravda Old School Boxing. Он за 40 секунд нокаутировал бразильца Сауло Кавалари. Турнир прошел 15 апреля в Москве.

Источник: https://www.youtube.com/c/TrueGym/videos
Вячеслав Дацик
Михаил Кокляев
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