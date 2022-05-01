Боец UFC Марлон Вера допустил, что может провести поединок с Петром Яном

Эквадорский боец легчайшего веса Марлон Вера (19-7) ответил бывшему чемпиону UFC в легчайшем весе Петру Яну (16-3), который написал, что однажды он и Вера могут разделить восьмиугольник.

«Можешь приходить в любое время, чтобы получить», — написал Яну эквадорец в соцсетях.

Вера победил Роба Фонта (19-6) единогласным решением судей (48-47, 49-46, 49-46) 30 апреля в главном событии вечера на UFC on ESPN 35. Поединок состоялся в Лас-Вегасе, США.

В настоящее время Вера занимает 8-ю строчку рейтинга легчайшего веса, в то время как Фонт — 5-ю.