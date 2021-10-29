Минеев ответил Исмаилову на слова о третьем бое: «Он должен его заслужить»

Российский боец ММА Владимир Минеев отреагировал на заявление Магомеда Исмаилова о готовности провести еще один бой против него.

«Рад, что Магомед восстановился, добрался до мороженого и теперь полон творческих мечтаний. Конечно, я за то, чтобы вновь разделить с ним клетку, но Магомеду нужно заслужить право на этот бой, создав себе победную серию из 2-3 боев. Сейчас же говорить о каком-то решающем бое преждевременно, учитывая, что Магомед дважды действовал по одному и тому же сценарию. И если первый бой судьи определили, что это ничья, то второй бой четко расставил все по своим местам», — сказал Минеев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

16 октября Минеев нокаутировал Исмаилова в третьем раунде и защитил чемпионский титул AMC Fight Night в среднем весе. Это был второй бой соперников.

Первая встреча Исмаилова и Минеева состоялась в октябре 2018 года и завершилась вничью.