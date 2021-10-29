Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Минеев ответил Исмаилову на слова о третьем бое: «Он должен его заслужить»

20:08
Владимир Минеев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Владимир Минеев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Российский боец ММА Владимир Минеев отреагировал на заявление Магомеда Исмаилова о готовности провести еще один бой против него.

Магомед Исмаилов. Исмаилов: «Я уже полностью восстановился и жду решающего боя с Минеевым»

«Рад, что Магомед восстановился, добрался до мороженого и теперь полон творческих мечтаний. Конечно, я за то, чтобы вновь разделить с ним клетку, но Магомеду нужно заслужить право на этот бой, создав себе победную серию из 2-3 боев. Сейчас же говорить о каком-то решающем бое преждевременно, учитывая, что Магомед дважды действовал по одному и тому же сценарию. И если первый бой судьи определили, что это ничья, то второй бой четко расставил все по своим местам», — сказал Минеев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

16 октября Минеев нокаутировал Исмаилова в третьем раунде и защитил чемпионский титул AMC Fight Night в среднем весе. Это был второй бой соперников.

Первая встреча Исмаилова и Минеева состоялась в октябре 2018 года и завершилась вничью.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также
Трусова повторяет трагедию Медведевой? Слухи о переломе стопы у Александры все настойчивее
На месте разделки туши лося нашли оружие и разрешение на имя Рашкина
0