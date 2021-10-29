Махачев: «Завтра в клетке Хукера ждет лучшая версия Ислама»

Российский легковес UFC Ислам Махачев поделился ожиданиями от поединка с новозеландцем Дэном Хукером на турнире UFC 267.

«Я очень рад, потому что сейчас уже и настроение хорошее. Взвешивание прошло, и мне не терпится выйти подраться, — сказал Махачев в интервью «СЭ» после церемонии взвешивания. — Ничего особенного в глазах Дэна Хукера не увидел. Ничего там не написано. Просто хотел подойти к нему поближе, посмотреть на него».

«Завтра в клетке Дэна Хукера ждет лучшая версия Ислама, потому что я очень сильно готовился к этому бою, потратил много сил. Я нахожусь в хорошей форме сейчас», — заключил он.

Махачев и Хукер сразятся в главном карде турнира UFC 267, который состоится 30 октября в Абу-Даби. Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет главные бои турнира UFC 267. Начало — в 22:00 мск.

На счету Махачева 20 побед и 1 поражение. У Хукера — 21 победа и 10 поражений.