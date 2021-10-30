Российский боец Владимир Минеев поделился ожиданиями от боя Петра Яна против американца Кори Сандхагена на турнире UFC 267.

«Сможет ли Петр Ян забрать пояс в этой встрече? Оба бойца заряжены, оба профессионалы, у обоих схожий рекорд. Сложно объективно отдать кому-либо преимущество, но я, конечно, буду болеть за Петра! И верю в его победу! Какими преимуществами Ян обладает перед Кори? Мне видится основное преимущество Петра — это дух русского сибирского мужика! Это определяющее качество для победы, а форма физическая у бойцов примерно одинаковая», — сказал Минеев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Бой Яна против Сэндхагена состоится 30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби. Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет главные бои турнира UFC 267. Начало — в 22.00 мск.