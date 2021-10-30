Копылов о бое с Дураевым: «Я поменял тактику. Теперь я борюсь»

Российский средневес UFC Роман Копылов в интервью «СЭ» поделился мнение о его поединке с другим россиянином — Альбертом Дураевым — на турнире UFC 267 в Абу-Даби.

«Альберт хороший боец, — сказал Копылов. — Борется, бьет, универсальный. Был чемпионом [ACB] в двух весовых категориях. С таким приятно выходить в октагон. Я андердог? Даже не думаю об этом. Так даже легче».

На счету 32-летнего Дураева 14 побед и 3 поражения в ММА. 9 побед он одержал болевыми и удушающими приемами. У 29-летнего Копылова 8 побед и 1 поражения. Все победы, кроме одно, он одержал нокаутами.

«Противостояние стилей? Я тактику поменял — теперь я борюсь, — отметил Копылов. — Развиваемся. Я всегда знал, что этому нужно много времени уделять. У нас спорт такой — все должно быть на уровне: и ударка, и грэпплинг, и вольная».

Для Дураева это будет дебют в UFC. Копылов же уже провел один бой в американском промоушене — в ноябре 2019 года на турнире UFC Fight Night в Москве он уступил американцу Карлу Роберсону удушающим приемом.

«Просто что-то пошло не так. Наверное, это был не мой день. Так бывает. Лоу-кик, может, повлиял. Он ногу выбил из строя. Еще так получилось, что я ему в глаз попал, получил желтую карточку... Все вместе это... И вот такой результат — не очень. Нет, никакого психологического удара не было. Неприятно, но это наша работа — всякое бывает. Мы проделали работу наш ошибками, больше такого не будем допускать», — сказал Копылов.

Поединок пройдет в Абу-Даби на турнире UFC 267, начало — в 23.00. Трансляцию покажет телеканал РЕН ТВ. Прямой эфир стартует в 22.00.