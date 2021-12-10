Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе россиянин Владимир Минеев рассказал о значимости возможного противостояния с опытным соотечественником Александром Шлеменко.

«Бой со Шлеменко — это один из самых интересных боев, который может случиться в 2022 году в индустрии наших единоборств, — сказал Минеев журналистам после семинара в Datsiev Club в Саратове. — У Александра впереди есть непростой вызов — это чемпионский бой с Фаридуном Одиловым. Если все сложится, и он завоюет пояс, я считаю... Это в первую очередь для меня интересно, потому что это возможность объединить два пояса [EFC и AMC Fight Nights — Прим. «СЭ»] отечественных организаций. Такого не было в России, и это определенная история. Это для меня мотивация«.

Также Минеев ответил на вопрос про бой с легендарным Федором Емельяненко.

«Бой с Федором Емельяненко? Он вообще дерется в другой весовой категории, но в целом интересная история, — отметил Минеев. — Но, наверное, все-таки... Если размышлять, фантазировать, то поражение [от Федора Емельяненко] реально может повлиять [на карьеру], а победа ничего такого... Дело не в том, что ничего не даст, а в том, что мы все понимаем, что Федор Емельяненко, который был 10 лет назад, и сегодняшний Федор — он, безусловно, легенда, но это два разных Федора. Я с большим уважением отношусь к нему. Во-первых, он мой руководитель. Как я с ним буду драться?», — добавил он.

Ожидается, что в марте следующего года Шлеменко подерется за пояс лиги Хабиба Нурмагомедова EFC против чемпиона среднего дивизиона Фаридуна Одилова. В прошлом поединке, который состоялся на EFC 42 в Сочи, Шлеменко победил Артура Гусейнова единогласным решением судей.

16 октября в главном событии AMC Fight Nights 105 Минеев техническим нокаутов в третьем раунде выиграл у Магомеда Исмаилова.