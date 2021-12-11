Одилов победил Торреса на турнире EFC 43

Боец из Таджикистана Фарудин Одилов победил испанца Энока Солвеса Торреса на турнире EFC 43. Бой завершился техническим нокаутом.

Для Торреса этот бой был дебютным в Eagle FC. Ранее он выступал на турнирах M-1 Challenge.

Теперь статистика Одилова — 13-2-2, а у Торреса — 26-10-2.