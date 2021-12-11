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Одилов победил Торреса на турнире EFC 43

00:14
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Боец из Таджикистана Фарудин Одилов победил испанца Энока Солвеса Торреса на турнире EFC 43. Бой завершился техническим нокаутом.

Для Торреса этот бой был дебютным в Eagle FC. Ранее он выступал на турнирах M-1 Challenge.

Теперь статистика Одилова — 13-2-2, а у Торреса — 26-10-2.

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Евгений Козинов все материалы автора
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