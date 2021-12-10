Чемпион AMC Fight Nights Владимир Минеев заявил, что не видит спортивной составляющей в бою по правилам бокса с Александром Емельяненко, добавив, что тяжеловес, возможно, сжег все мосты с Дагестаном, жестко высказавшись о средневесе Артуре Гусейнове в интервью своему менеджеру Азамату Бостанову.

«Спортивной составляющей в бою с Александром Емельяненко я пока не наблюдаю, — сказал Минеев журналистам, включая «СЭ», после семинара в Datsiev Club в Саратове. — В первую очередь, как мне кажется, ему нужно поправить здоровье — чего я ему и желаю».

«Не считаю ли я, что его карьера вообще завершилась? Смотря что, вы называете карьерой, — продолжил он. — Он же проводит бои? Мы не говорим о результате, но они же у него есть. Значит он интересен. Значит карьера и живет. В каком качестве — это уже второе».

«Вы вспоминаете одну часть, но забываете о другой — о том, что после того, как он подписал контракт, он пропал на год, а потом, когда вышел из этого состояния, думал, что все осталось на своих местах, но уже все давно продвинулось вперед. С большим уважением отношусь к Емельяненко — как к семье, как лично к Александру отношусь нормально. Я ему всегда самого доброго желаю. Пусть выздоравливает и возвращается. Ему нужны большие бои. Не хотелось бы, чтобы он завершил свою спортивную карьеру в таком состоянии».

«Как Емельяненко сможет реабилитировать свою карьеру? Поможет ли Дагестан или тренировки с Джеффом Монсоном? У Александра, наверное, есть своя команда, с которой он выстраивает свой путь в профессиональном спорте. Как он сможет реабилитировать свою карьеру... Я даже не думал об этом. Я о своей карьере думаю».

В интервью Азамату Бостанову Емельяненко назвал Гусейнова дагестанской свиньей, через несколько дней уточнив, что данная фраза была адресована исключительно средневесу.

«Что касается Дагестана, по-моему, он своем последнем интервью сжег все мосты, насколько я понял, с Дагестаном».

«Александр говорил, что все было адресовано конкретно Артуру Гусейнову? Вы меня в такие подробности посвящаете, но я видел негатив со стороны многих представителей Республики [Дагестан] в его адрес. Наверное, то, что он там сказал, не повлияло уже на сложившееся мнение».