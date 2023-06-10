Минаков: ««Было бы интересно провести борцовскую схватку, но, наверное, вряд ли»

Экс-обладатель титула Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков рассказал о предложении провести борцовскую схватку в лиге Wolnik.

«Не было идеи провести борцовскую схватку с Алексеем Олейником. Али Багаутинов (глава лиги Wolnik) предлагал не с Олейником, а с Али Исаевым. На самом деле, с Исаевым было бы интересно, потому что он вольник, и я, в принципе, базовый вольник. Понятно, что все равно база самбо, но изначально — это вольная борьба. Я мастер спорта по вольной борьбе. Это тот вид спорта, с которого я начинал и достаточно неплохо с ним знаком. Поэтому было бы интересно, но, наверное, вряд ли», — цитирует MMA.Metaratings.ru Минакова.

38-летний Минаков последний бой провел в октябре 2021 года. Тогда он проиграл Саиду Соума техническим нокаутом на турнире Bellator 269.