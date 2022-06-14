Минаков о назначении Емельяненко президентом Союза ММА России: «Должны быть позитивные изменения»

Победитель Гран-при в тяжелом весе Bellator Виталий Минаков (23-2) прокомментировал назначение Федора Емельяненко (40-6) главой Союза смешанных единоборств (ММА) России.

«В спортивном сообществе ходят слухи, что Радмир оказал какое-то недоверие, но я не понимаю, в чем была причина его отставки. Либо он договорился с Федором Емельяненко, что он передает ему полномочия. Хотелось бы получить ясность в этом плане. Радмир сделал многое, чтобы союз ММА развивался. Каким руководителем будет Федор, еще неясно. Безусловно, фигура мирового уровня. И с него все начиналось, и федерация создавалась под него, но он же принимал решение вернуться в спорт. В любом случае должны быть позитивные изменения. Любая свежая кровь — польза. Опираясь на опыт прошлых лет, со своими яркими идеями он сделает только лучше для спорта», — цитирует Минакова РБК.

45-летний российский боец Емельяненко путем голосования избран новым президентом Союза ММА России. В голосовании он обошел бывшего президента Союза ММА России Радмира Габдуллина.