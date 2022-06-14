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Сегодня, 19:06

Шлеменко отреагировал на назначение Емельяненко президентом Союза ММА

Владислав Флегонтов
Корреспондент
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Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко высказался о том, что президентом Союза ММА России стал Федор Емельяненко.

«Сложно что-то говорить на эту тему. Единственное — с Федором соперничать очень тяжело, тем более Емельяненко стоял у истоков Союза ММА в России. Но однозначно у Федора большой авторитет в союзе ММА. И еще хочу пожелать Федору найти свободное время в графике, чтобы заняться общественной деятельностью. И хотелось бы, чтобы на это находилось время. Ну и адеюсь, на процветание союза ММА», — сказал Шлеменко «СЭ».

Ранее Емельяненко (40-6) путем голосования избран новым президентом Союза ММА России. В голосовании он обошел бывшего президента Союза ММА России Радмира Габдуллина.

Александр Шлеменко
Федор Емельяненко
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