Шлеменко отреагировал на назначение Емельяненко президентом Союза ММА

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко высказался о том, что президентом Союза ММА России стал Федор Емельяненко.

«Сложно что-то говорить на эту тему. Единственное — с Федором соперничать очень тяжело, тем более Емельяненко стоял у истоков Союза ММА в России. Но однозначно у Федора большой авторитет в союзе ММА. И еще хочу пожелать Федору найти свободное время в графике, чтобы заняться общественной деятельностью. И хотелось бы, чтобы на это находилось время. Ну и адеюсь, на процветание союза ММА», — сказал Шлеменко «СЭ».

Ранее Емельяненко (40-6) путем голосования избран новым президентом Союза ММА России. В голосовании он обошел бывшего президента Союза ММА России Радмира Габдуллина.