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Менеджер Забита рассказал о проблемах бойца со здоровьем

11:22
Забит Магомедшарипов. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Забит Магомедшарипов. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Проблемы со здоровьем мешают российскому бойцу UFC Забиту Магомедшарипову выступать, при этом окончательного решения насчет завершения или продолжения карьеры им еще не принято. Об этом журналистам на турнире EFC 36 рассказал менеджер Магомедшарипова — Ризван Магомедов.

«На себя брать ответственность и заявлять, что он завершит карьеру, я сейчас не буду, — сказал Магомедов. — Да, ходят такие слухи, есть разговоры, но окончательного ответа от Забита мы еще не услышали. На самом деле, у него есть проблемы со здоровьем. Они все еще присутствуют, он их пытается решить. Это не какая-то механическая или техническая травма, а состояние его иммунной системы, что ему мешает набирать нужную форму. Пока эти проблемы не решатся, он не может огласить окончательное решение [насчет своей карьеры]. Поэтому нужно просто подождать».

(Илья Андреев)

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