Хабиб считает, что Порье отберет у Оливейры титул чемпиона UFC

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов видит в американце Дастине Порье нового чемпиона UFC в легком весе. Об этом Нурмагомедов рассказал журналистам на турнире EFC 36 в Казани.

В мае чемпионский титул взял бразилец Чарльз Оливейра — он нокаутировал американца Майкла Чендлера. В ночь на 11 июля Порье проведет бой с ирландцем Конором Макгрегором.

- Что думаете насчет нового чемпиона в легком весе — Чарльза Оливейры? Он будет таким же доминирующим, как вы?

— Достойный чемпион. Из последних восьми побед у него семь досрочных. Только с Фергюсоном дрался до конца. Столько финишей у него, столько рекордов. Было бы обидно, если бы Чендлер стал чемпионом: два боя в UFC, и уже чемпион — это было бы как-то неправильно. А Оливейра сильно прогрессировал, я рад за него.

- Ислам Махачев сможет победить его?

— Я-то, конечно, скажу, что да. Но, я думаю, пока Ислам поднимется [к бою за титул], там уже другой чемпион будет. В моих глазах это Дастин Порье.

(Илья Андреев)