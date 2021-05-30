Хабиб собирается усовершенствовать лигу Eagle FC: «Нам не хватает громких боев»

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, в чем собирается усовершенствовать свою лигу — Eagkle FC (EFC). В субботу он посетил турнир EFC 36 в Казани.

- Как вам турнир?

— В целом понравилось. Я где-то боев восемь посмотрел. Понравился начальный кард, прелимы, и, конечно, последний бой запомнился в связи с нокаутом — всегда интересно смотреть тяжей. Конечно, хотелось бы, чтобы было еще лучше. Но многие ребята не хотели выступать из-за Рамадана, не были в форме. Из-за этого не такой огненный кард получился. Вот следующий турнир в Алма-Ате, который пройдет 18 июня, будет более укомплектованным.

- Что хотелось бы поменять в организации турниров?

— Хотел бы, чтобы, во-первых, улучшился свет. Я посещаю не только EFC, но и UFC, Bellator, PFL и турниры, которые проходят в постсоветском пространстве. Во-вторых, больших боев не хватает. Есть ребята молодые, голодные, но у них нет больших имен. Хотелось бы в ближайшем будущем сделать пару подписаний громких имен.

- А кто есть на примете?

— Мы сейчас ведем переговоры, есть два бойца — Адриано Мартинс и Уилл Брукс. Также есть ребята в полутяжелом весе, тяжелом весе. Работаем. Вы тоже учтите, что нам только полгода. Иностранных бойцов очень тяжело нам заводить в связи с ковидом. Ну мне все-таки не нравится работа со светом, надо улучшить ее.