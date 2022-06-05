Менеджер Волкова рассказал, как Тактаров стал секундантом Александра

Решение включить Олега Тактарова в состав угловых бойца UFC Александра Волкова в бою с Жаирзиньо Розенструйком было принято буквально на днях, сообщил «СЭ» менеджер Волкова Иван Банников. Поединок состоялся в ночь на 5 июня на турнире UFC Fight Night 207, Волков победил нокаутом в первом раунде.

«О том, что Олег [Тактаров] будет секундантом Саши, думаю, я, Саша и все остальные узнали там [в Лас-Вегасе] - после интервью, когда его спросили, — сказал Банников. — Я спросил Сашу, что он об этом думает. Саша улыбнулся и сказал: «Почему нет, прикольная идея». Олег все-таки опытный человек, Саша к нему испытывает уважение. Да, сейчас Олег, скажем так, бывает, что позволяет себе сказать лишнее — в том числе и про нас, и про команду, и про Сашу. И Сашу это тоже бесило. Но если человек искренне хочет помочь — почему нет? Тем более у нас получилась накладка с визами. Мы не смогли быстро подготовить визы, чтобы поехать [в Лас-Вегас на турнир]. Визы, к сожалению, будут готовы только к сентябрю. Тики [Госн] и Кенни [Джонсон] работают с Сашей уже очень давно. А Олег мог психологически помочь — почему нет?

Кенни, как хороший американский боец, реально восхищается самбо. Это нужно понимать. И Олег для него легенда. Когда-то он тренировался в зале у Би Джей Пенна [куда в 2009 году приезжал Тактаров], и он был рад снова с ним поработать, пообщаться. Все-таки Олег был одним из самых ярких чемпионов UFC первой поры и первым чемпионом из России. Западная публика не видела определенную часть негатива с Олегом, поэтому в Америке к нему, думаю, даже лучше отношение, чем в России. А у всех профессионалов отношение к Олегу только хорошее".