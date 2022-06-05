Тактаров: «Увидел феноменального парня — Мовсара Евлоева»

Легендарный экс-боец UFC Олег Тактаров прокомментировал победу российского полулегковеса Мовсара Евловева над американцем Дэном Иге.

«Сегодня у нас тут три чемпиона. Я увидел феноменального парня — Мовсара Евлоева. За три раунда так разобрал очень непростого соперника. Просто в лучшем стиле. Работа была феноменальная. России есть чему порадоваться», — сказал Тактаров во время прямого эфира в соцсетях.

Евлоев единогласным решением судей выиграл у Иге. Бойцы сразились в со-главном событии турнира UFC Fight Night 207, который завершился в ночь на 5 июня в Лас-Вегасе.

В главном событии вечера российский тяжеловес победил суринамца Жаирзиньо Розенструйка техническим нокаутом в первом раунде. Одним из угловых Волкова был Тактаров.