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Тактаров: «Увидел феноменального парня — Мовсара Евлоева»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Легендарный экс-боец UFC Олег Тактаров прокомментировал победу российского полулегковеса Мовсара Евловева над американцем Дэном Иге.

«Сегодня у нас тут три чемпиона. Я увидел феноменального парня — Мовсара Евлоева. За три раунда так разобрал очень непростого соперника. Просто в лучшем стиле. Работа была феноменальная. России есть чему порадоваться», — сказал Тактаров во время прямого эфира в соцсетях.

Евлоев единогласным решением судей выиграл у Иге. Бойцы сразились в со-главном событии турнира UFC Fight Night 207, который завершился в ночь на 5 июня в Лас-Вегасе.

В главном событии вечера российский тяжеловес победил суринамца Жаирзиньо Розенструйка техническим нокаутом в первом раунде. Одним из угловых Волкова был Тактаров.

Олег Тактаров
UFC
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