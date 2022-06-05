Александр Волков: «Я один из лучших ударников в UFC»

33-летний российский тяжеловес UFC Александр Волков (35-10) после победы над Жаирзиньо Розенструйком (12-4) назвал себя одним из лучших ударников в UFC, а также попросил руководство лиги дать ему в соперники топового тяжеловеса.

«Все, что было задумано, я идеально реализовал, не допустил ошибок, — сказала Волков на пресс-конференции после турнира. — Моя задача заключалась в том, чтобы не давать ему идти вперед и отвечать ударом на удар. В результате ему пришлось пятиться, а дальше уже я сделал свою работу у сетки. У меня был план Б — перевести его на землю и показать, насколько хорош я в борьбе. Однако мне не пришлось этого делать, потому что сработал план А. Я доказал, что являюсь одним из лучших ударников в UFC.

Я готов драться с любым. Ситуация в дивизионе довольно непростая, потому что чемпион восстанавливается после травмы, а на осень уже анонсированы бои с участием топовых тяжеловесов. Чтобы получить бой за титул, мне придется драться с тем, кто выше меня в рейтинге. Я же одержал победу над соперником, с которым Ган прошел всю дистанцию. Я готов драться с любым, кто выше меня — просто дайте мне эту возможность».

Волков победил Розенструйка техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 4-го июня на UFC Fight Night 207 в Лас-Вегасе, США.