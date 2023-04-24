Менеджер Павловича: «Нганну повезло, что он ушел из UFC, Сергей развенчал бы его славу»

Ризван Магомедов, менеджер российского бойца UFC Сергея Павловича (18-1), уверен, что Павлович подерется за титул до конца года.

«Сергей Павлович проведет бой за чемпионский титул до конца года, я в этом абсолютно убежден. Других претендентов нет. Он уже доказал свое право на титул. Франсису Нганну повезло, что он ушел из UFC, Сергей развенчал бы его славу», — приводит слова Магомедова ТАСС.

Павлович нокаутировал Кертиса Блейдса (17-4) в первом раунде. Бой состоялся 22 апреля на UFC Fight Night 222 в Лас-Вегасе, США.