Иржи Прохазка: «С нетерпением жду Алекса Перейру в полутяжелом весе»

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка (29-3) заявил, что готов встретить экс-чемпиона среднего веса Алекса Перейру (7-2) в полутяжелом дивизионе.

«Он отличный боец в стойке. У него много навыков, и я с нетерпением жду его появления в нашем дивизионе, потому что он очень высокого роста. Он очень хорош для нашего дивизиона. Я рад видеть таких парней, как он, в нашем дивизионе, потому что это новая возможность показать, на что мы способны», — сказал Прохазка LowKick MMA.

Исраэль Адесанья (24-2) нокаутировал Перейру во втором раунде на UFC 287. Бой состоялся 8 апреля в Майами, США.