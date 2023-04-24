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Гилберт Бернс: «В UFC сказали, что победитель моего боя с Мухаммадом получит бой за титул»

Давид Хачатрян
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Полусредневес UFC Гилберт Бернс (22-5) заявил, что его цель — финишировать Белала Мухаммада (22-3) в предстоящем поединке на UFC 288.

«Я уверен на 1000 процентов, что получу бой за титул после победы над Белалом, — сказал Бернс в интервью Submission Radio. — Матчмейкеры UFC сказали мне, что победитель следующим получит бой за титул. Это скорее на руку Белалу, потому что я был вторым после Колби в очереди за титул.

Я мог просто отсидеться, но я в отличной форме. С ноября прошлого года я отказался от многих вредных привычек, я внес много изменений в свой распорядок дня, в свой образ жизни. Я готов к пяти раундам, потому что на днях на тренировке я провел шесть раундов. Так что я надеюсь, что смогу победить 6 мая. Я хочу выйти, финишировать его, и заслужить бой за титул».

Бернс подерется с Мухаммадом 6 мая на UFC 288 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Белал Мухаммад
Гилберт Бернс
ММА
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