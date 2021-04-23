Менеджер рассказал, когда состоится следующий бой Армана Царукяна

Известный менеджер бойцов ММА Саят Абдрахманов озвучил примерные сроки возвращения легковеса Армана Царукяна в октагон UFC.

«Точная дата боя Армана пока не известна, но он хочет выступить в июне. Нам, в принципе, предлагали подраться в мае с бойцом из топ-15, но он отказался драться с Арманом. Но я думаю, что этот бой рано или поздно состоится, если будет суждено. Так как он не состоялся, смысла об этом говорить нет», — заявил менеджер Царукяна в интервью «СЭ».

Последний бой Арман провел в начале года на UFC 257 в Абу-Даби, где он победил решением судей американца Мэтта Фреволу.

На счету 24-летнего Армана 16 побед и 2 поражения.