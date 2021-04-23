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Девушка-боец ММА Ванзант опубликовала фото в прозрачном боди

12:39
Пейдж Ванзант. Фото Instagram
Пейдж Ванзант. Фото Instagram
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Боец в смешанных единоборствах Пейдж Ванзант в своем Instagram опубликовала интригующую фотографию.

Американка выложила снимок, на котором она позирует в прозрачном боди.

Публикация от Paige VanZant (@paigevanzant)

Напомним, в феврале 2021 года Ванзант дебютировала в лиге кулачных боев Bare Knuckle Fighting Championship. Спортсменка проиграла американке Бритен Харт.

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