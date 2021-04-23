Саят Абдрахманов: «Физиев покажет свой уровень борьбы в бою с Кевином Ли»

Менеджер Саят Абдрахманов сообщил, когда легковес Рафаэль Физиев проведет следующий бой в UFC.

«Изначально Рафаэль поехал в Америку, чтобы провести бой в апреле, но он, к сожалению, заразился коронавирусом и из-за этого у него не было возможности выступить ни в апреле, ни в мае. Также сейчас священный месяц Рамадан, и он держит пост. Предварительно нам сказали, что он подерется в июле, пообещав ему хорошего соперника», — сказал Абдрахманов в интервью «СЭ».

Также менеджер порассуждал на тему возможного противостояния Физиева с занимающим 13-ю строчку легковесов Кевином Ли.

«Заинтересованность в бою с Кевином Ли есть, но я сомневаюсь, что он согласится. Кевин Ли, на самом деле, очень классный боец, опасный соперник, который постоянно развивается и не стоит на месте. В свой лучший день Кевин Ли, в принципе, может победить многих, если не любого. Я думаю это именно тот бой, который покажет уровень борьбы Рафаэля. Все думают, что он просто ударник, но я думаю это именно тот бой, который может показать, как борется Рафаэль. Я в нем не сомневаюсь», — считает Абдрахманов.

Последний раз Физиев подрался в декабре прошлого года на UFC 256, нокаутировав тогда бразильца Ренато Корнейро в первом раунде. В UFC 28-летний Физиев провел 4 боя, выиграв в 3 из них.