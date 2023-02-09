Менеджер рассказал, когда Шара Буллет дебютирует в UFC

Менеджер непобежденного россиянина Шарабутдина Магомедова (ака Шара Буллет) Ризван Магомедов рассказал журналистам, когда боец дебютирует в UFC.

«Наверное, его бой [в UFC] можно ожидать к концу лета и начало осени, — сказал Магомедов. — Это будет первый бой, потому что практически все турниры забиты. Если кто-то не слетит или замена. UFC готовит для него готовит что-то такое специальное, более интересный бой. Изначально была договоренность, что он подерется к концу лета».

Шара Буллет анонсировал переход в UFC в декабре прошлого года. В интервью «СЭ» боец рассказал, что будет выступать в среднем весе.