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Сегодня, 08:15

Менеджер Махачева рассказал, с кем боец подерется в случае победы над Волкановски

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Ислам Махачев.
Фото Соцсети

Менеджер чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева Ризван Магомедов ответил на вопрос о возможном переходе бойца в полусредний вес, а также рассказал, кто может стать его следующим оппонентом в случае победы над Алексом Волкановски.

«Попытка перейти в полусредний вес, чтобы забрать пояс? Она не исключена, — сказал Магомедов журналистам. — Пока конкретных планов нет. Никто за спину Волкановски не заглядывает. После Волкановски будет претендентом победитель боя Бенеил Дариуш — Чарльз Оливейра. Пока в дивизионе есть работа».

Махачев встретится с Волкановски в главном событии турнира UFC 284, который состоится 12 февраля в Перте (Австралия).

Ислам Махачев и&nbsp;Мовлид Хайбулаев. «Ислам финиширует Волкановски. Возможно, в первом раунде». Интервью Мовлида Хайбулаева, друга и спарринг-партнера Махачева
Алекс Волкановски
Ислам Махачев
UFC
1
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