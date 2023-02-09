Менеджер Махачева рассказал, с кем боец подерется в случае победы над Волкановски

Менеджер чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева Ризван Магомедов ответил на вопрос о возможном переходе бойца в полусредний вес, а также рассказал, кто может стать его следующим оппонентом в случае победы над Алексом Волкановски.

«Попытка перейти в полусредний вес, чтобы забрать пояс? Она не исключена, — сказал Магомедов журналистам. — Пока конкретных планов нет. Никто за спину Волкановски не заглядывает. После Волкановски будет претендентом победитель боя Бенеил Дариуш — Чарльз Оливейра. Пока в дивизионе есть работа».

Махачев встретится с Волкановски в главном событии турнира UFC 284, который состоится 12 февраля в Перте (Австралия).