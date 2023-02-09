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Сегодня, 08:00

Менеджер Махачева допустил, что Хабиб будет подсказывать по WhatsApp во время боя с Волкановски

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Хабиб Нурмагомедов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Менеджер чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева Ризван Магомедов рассказал, будет ли Хабиб Нурмагомедов давать подсказки угловым Махачева по мессенджеру во время боя с Алексом Волкановски.

«Будет ли Хабиб давать подсказки секундантам по WhatsApp? Не исключаю такой вариант, — сказал Магомедов журналистам. — Просто не всегда у секундантов во время напряженных боев хватает времени заглядывать в телефон».

Махачев и Волкановски возглавят турнир UFC 284, который состоится 12 февраля в Перте (Австралия).

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
UFC
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