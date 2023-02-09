Менеджер Махачева допустил, что Хабиб будет подсказывать по WhatsApp во время боя с Волкановски

Менеджер чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева Ризван Магомедов рассказал, будет ли Хабиб Нурмагомедов давать подсказки угловым Махачева по мессенджеру во время боя с Алексом Волкановски.

«Будет ли Хабиб давать подсказки секундантам по WhatsApp? Не исключаю такой вариант, — сказал Магомедов журналистам. — Просто не всегда у секундантов во время напряженных боев хватает времени заглядывать в телефон».

Махачев и Волкановски возглавят турнир UFC 284, который состоится 12 февраля в Перте (Австралия).